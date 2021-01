SINSPJAC se antecipa e faz contato com embaixada Russa, pela vacina SPUTINIK V, caso seja liberada para aquisição privada

O Sindicato dos servidores do poder judiciário do estado Acre, dar lição de planejamento e organização e já fez contato com a embaixada da Rússia no Brasil. Se a resolução para aquisição privada das vacinas forem aprovadas, a Sputinik V já recebeu preferência de compra de cerca de 1.500 doses