A prefeitura de Plácido de Castro, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos tem intensificado o trabalho de recuperação dos ramais, tirando do isolamento os colonos do município. Os trechos mais críticos dos ramais tem sido colocado piçarras. O que garantirá a trafegabilidade e o escoamento da produção durante o período de inverno amazônico.

Na área urbana, as frentes de trabalho com o serviço de limpeza e recuperação de ruas tem sido intensa desde o dia 4 de janeiro.

“A ordem do prefeito do Camilo é clara, trabalhar para recuperar os ramais, as ruas e tirar o lixo da cidade”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Antônio Pinho. Ele coordena a frente de trabalho que não para nem nos feriados.

Nesta sexta-feira, o maquinário tirou várias comunidades do isolamento com o serviço feito no ladeirão do ramal do 12, meio rural de Plácido de Castro.

O prefeito Camilo busca sempre a cooperação de sua equipe, para que tenha foco e determinação, almejando um município organizado e o povo feliz.

Fonte: Informativo Plácido