O jovem Raimundo Vieira dos Santos, 24 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite dessa segunda-feira (25), no Ramal do Macarrão, região do bairro Belo Jardim, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Conforme o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), populares informaram que o rapaz foi surpreendido por vários homens desconhecidos que estavam armados. Ao avistarem a vítima, eles iniciaram os disparos de arma de fogo. Do G1 Acre.

Quando a Polícia Militar chegou no local, a vítima estava caída em uma casa. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e levou Santos para o pronto-socorro em estado gravíssimo.

No PS, ele passou por cirurgia, segundo confirmou a direção da unidade, e nesta terça-feira (26) continua internado no centro cirúrgico. Ainda de acordo com a direção, ele teve perfurações por projétil na região do tórax e da perna esquerda.

Policiais ainda fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso. No local, populares informaram que não sabia qual a motivação do crime, mas que podia ter ligação com uma facção criminosa.

