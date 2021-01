Droga foi achada dentro de uma residência do bairro Cadeia Velha, em Rio Branco, e uma mulher foi presa — Foto: Polícia Militar Uma mulher foi presa com mais de sete quilos de drogas na noite dessa segunda-feira (25) na Rua Gomes Machado, bairro Cadeia Velha, em Rio Branco. Do G1 Acre O flagrante ocorreu durante uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e a Polícia Federal.

A polícia informou que recebeu informações de que na casa havia entorpecentes e resolveu fazer buscas. O local seria usado como ponto de venda de drogas. Dentro da casa estava a droga e a mulher. Foi dada voz de prisão e a suspeita levada para a Delegacia de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

