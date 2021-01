O ex-vereador do município de Epitaciolândia e atual secretário de Obras, Antonio Pereira de Aquino, mais conhecido como Kaki, faleceu no início da noite desta terça-feira (26) por complicações da Covid-19.

Kaki esteve internado no hospital regional do Alto Acre, mas apresentou um quandro de saúde grave e foi transferido para o Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), em Rio Branco, onde permaneceu por duas semanas entubado.

Nas redes sociais a comoção pelo falecimento de Kaki é muito grande, onde familiares e amigos aproveitam para fazer a última homenagem ao ex-parlamentar que agora dia 14 de março completaria 47 anos.

E veja também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo: O prefeito Jerry Correia, de Assis Brasil, veio por meio desta live trazer maiores esclarecimentos a respeito de sua agenda em Rio Branco, onde esteve reunido com o governador e aproveitou o momento para abordar outros assuntos como: Vacina contra a covid-19, máquinas da prefeitura, e o esforço de cada prefeito a respeito da saúde de seus municípios.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: