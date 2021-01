Valorização dos servidores da Educação foi tratada durante reunião entre governo e sindicatos Foto: Neto Lucena/Secom

Assessoria – Dando continuidade às discussões relacionadas a valorização dos servidores estaduais, membros do governo receberam, nesta segunda-feira, 25, representantes de sindicatos ligados aos trabalhadores da Educação. O encontro foi marcado pelo diálogo e discussão dos principais anseios da maior categoria que atua no serviço público.

Ficou estabelecido o máximo de empenho possível na correção das perdas salariais ocasionadas pela inflação nos últimos anos, bem como estudos de viabilidade econômica para a reestruturação da tabela salarial dos funcionários da área educacional.

Segundo o secretário da Casa Civil, Flávio Silva, a gestão de Gladson Cameli reconhece a importância destes profissionais no desenvolvimento do Estado. O gestor relembrou ainda os esforços da atual administração para prestigiar os valorosos servidores da Educação.

“O governador Gladson Cameli é sensível à causa da Educação e desde o início de sua gestão tem procurado atender as demandas dos servidores públicos. Assim como já recebemos sindicatos dos trabalhadores da Saúde, vamos seguir dialogando e buscando melhorias para todos”, pontuou.

Para Mauro Sérgio Cruz, secretário estadual de Educação, Cultura e Esportes, o atual governo tem buscado, incansavelmente, melhorias para os servidores públicos. O gestor da pasta acredita que importantes conquistas serão alcançadas ainda em 2021.

“Queremos encontrar uma solução para as questões da Educação. Sabemos o quanto nossos profissionais são extremamente dedicados e comprometidos com o ensino público. O governo tem feito o possível para reconhecer todo esse esforço e, a partir de agora, vamos trabalhar mais ainda para continuarmos avançando”, enfatizou.

O afinco do governo do Estado foi reconhecido pela presidente do Sindicato dos Professores do Estado do Acre (Sinproacre), Alcilene Gurgel. A sindicalista afirmou estar ciente do atual momento econômico, mas espera por um posicionamento favorável do governo aos trabalhadores da Educação no próximo dia 10 de fevereiro, durante nova reunião.

“Tivemos um diálogo bom, proveitoso e saímos da reunião com uma data de retorno onde teremos o posicionamento referente a atualização da nossa tabela salarial a partir de março. Sabemos dos impedimentos legais e estamos pedindo o que é realmente possível dentro da lei”, argumentou.

O encontro realizado na secretaria da Casa Civil contou com a participação do secretário adjunto de Educação, Moisés Diniz; do secretário adjunto de Planejamento e Gestão, Victor Bonecker; do secretário da Fazenda, Rômulo Grandidier; da secretária de Comunicação, Silvânia Pinheiro; do diretor do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Gestão e Planejamento, Guilherme Duarte; e sindicalistas.

Presidente do Sinproacre, Alcilene Gurgel reconheceu esforço da gestão de Gladson Cameli em prol dos servidores da área educacional Foto: Neto Lucena/Secom

Governador Gladson Cameli gravou vídeo para esclarecer a forma com ocorrerá a imunização no estado, quem é prioridade, quem são os próximos a receber a vacina e quem não deve tomar agora no primeiro momento. O Governador Gladson Cameli fala ainda sobre a segunda remeça de vacina que chegou no Acre e pede que a população se cuide. Lave bem as mãos e use álcool em gel.

