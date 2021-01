A UFAC é beneficiada com apoio público e social da Deputada Perpétua Almeida (PCdoB), que destinou a emenda parlamentar os recursos para que 100 pessoas de Feijó e Marechal, tivesse essa grande oportunidade de fazer licenciatura de Biologia em Feijó e Pedagogia em Thaumaturgo.

Programa de interiorização da graduação da UFAC abre inscrições para os cursos de Ciências Biológicas no município de Feijó e Pedagogia em Marechal Thaumaturgo. Serão cinquenta vagas em cada curso, destinadas a egressos do ensino médio e a comunidade em geral de cada uma das cidades.

A diretoria de Programas e Projetos Especiais da UFAC agradeceu à Reitora Guida Aquino, à Pro- Reitoria de Graduação na pessoa da professora Ednaceli Damasceno, pelo apoio institucional.

Perpétua Almeida que além de deputada é professora e tem dedicado seu mandato em pautas macro, na defesa da educação Pública do país.

Os interessados já podem acessar o site da UFAC e se inscrever para disputar umas das vagas disponíveis.

