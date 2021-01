Macson Alves – O vice-prefeito Guarsônio Melo, esteve nesta Quarta-feira (20), participando do encerramento do Novenário de São Sebastião na Comunidade Benfica, no Rio Cruzeiro do Vale, e acompanhando os trabalhos de manutenção, reparos e extensão da rede elétrica.

A comunidade se reuniu para celebrar a festa religiosa e agradecer ao Prefeito César Andrade e ao vice Guarsônio Melo pelas linhas de serviços e ações destinadas pela Prefeitura.

“A comunidade estava alegre pela implantação da rede elétrica. A energia chega através de grupo gerador, e os trabalhos na rede elétrica era necessária para atender mais famílias”, testemunha o vice-prefeito, Guarsônio Melo.

A Prefeitura espera a conclusão das fases de implantação do Programa Luz Para Todos no Alto Juruá para buscar investimentos que contemplem mais localidades rurais. Os trabalhos foram iniciados na gestão do Prefeito Zezinho Barbary.

“Nas localidades em que não foi possível a chegada do Programa Luz Para Todos iremos destinar grupos geradores e fazer a manutenção necessária nas redes elétricas para as residências”, destaca o Prefeito César Andrade.

E veja também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Governador Gladson Cameli gravou vídeo para esclarecer a forma com ocorrerá a imunização no estado, quem é prioridade, quem são os próximos a receber a vacina e quem não deve tomar agora no primeiro momento. O Governador Gladson Cameli fala ainda sobre a segunda remeça de vacina que chegou no Acre e pede que a população se cuide. Lave bem as mãos e use álcool em gel.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: