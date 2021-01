Preocupados com a situação que foi vista na manhã desta segunda-feira, em frente a Caixa Econômica de Cruzeiro do Sul, A Câmara de Vereadores, através dos vereadores Márcio da Farinha e João Keleu, estiveram no local verificando a real situação e logo depois solicitaram uma solução para o problema junto à instituição bancária, o Ministério Público e a Prefeitura Municipal.

O vereador João Keleu encaminhou um áudio via WhatsApp para o prefeito Zequinha Lima dizendo: “Amigo prefeito Zequinha Lima, a Câmara de Vereadores externa sua preocupação com relação a situação que foi verificada em frente a Caixa Econômica nesta manhã de segunda-feira. Então solicitamos do senhor um apoio com pessoas que possam organizar aquele povo para que o atendimento possa fluir de forma mais rápida e organizada. Estamos vivendo um período de preocupação, com isso precisamos ajudar esse povo que vai sacar seu auxílio emergencial.”, disse Keleu.

Zequinha Lima, sempre solícito e atento a cada reivindicação do legislativo, respondeu o parlamentar dizendo. “Estamos nesse momento, as 17:30 horas, reunidos com os gerentes das agências bancárias de Cruzeiro do Sul para alinharmos ações de prevenção e atendimento na nossa cidade. Nesse caso específico da Caixa Econômica, amanhã, terça-feira, estaremos disponibilizando um apoio para auxiliar na organização da fila da Caixa Econômica.”, concluiu o prefeito.

A Câmara de Vereadores agradece a gestão municipal pela forma rápida e eficaz com que buscou uma solução para este problema que ocorreu e que poderia ocorrer pelos próximos dias na cidade de Cruzeiro do Sul.