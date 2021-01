Com uma atividade esportiva proposta para homens e mulheres no 2º Distrito, o Prefeito César Andrade e o Vice Guarsonio Melo realizaram a entrega da Quadra Coberta Manoel Furtunato Correia da Silva, na manhã deste Domingo (24), após inspeção da Caixa Econômica Federal.

O novo espaço conta com rampa adaptada, alambrado, cobertura e sistema de iluminação.

“Eu e Guarsonio apoiaremos as atividades de recreação e lazer em nossa gestão”, garantiu o Prefeito César Andrade.

O Prefeito e o vice acompanhado dos vereadores Beliarte, Rosildo, Zé do Luca, e do Diretor de limpeza, Zé Maria Branco fizeram a entrega de uma moto coletora para a comunidade. O veículo será usado na coleta seletiva de lixo do Programa Cidade Limpa.

