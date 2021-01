O município teve 671 casos da doença confirmados, neste início de ano, e as autoridades em saúde estão preocupadas com a elevação das internações no Hospital de Campanha da segunda maior cidade do Acre.

Na reunião, que teve o apoio do promotor de justiça Ocimar Júnior, em uma participação virtual, o prefeito esclareceu que ainda não vê a necessidade de decretar lockdown neste momento, mas destacou que a cidade está em alerta máximo, pois a maioria dos leitos de enfermarias e UTIs para tratamento da Covid estão ocupados.

“Os números assustam, é por isso que estamos traçando medidas para evitar o avanço da Covid em nossa cidade. Dos 18 leitos de UTIs, 13 estão ocupados. Na enfermaria estão internados 42 pacientes, das 60 vagas. O hospital tem dificuldades para encontrar profissionais aptos, mesmo que tivesse mais leitos. Por isso, estamos pedindo ajuda dos empresários para não precisarmos tomar medidas mais radicais. Estamos pedindo a todos cidadãos que usem máscaras, façam o distanciamento e usem álcool em gel. Também é importante que os comerciantes façam o controle da entrada e saída de pessoas nos seus estabelecimentos para que adotem as recomendações da saúde”, alertou o prefeito.

Zequinha Lima afirmou ainda que o município apoia o toque de recolher, decretado pelo Governo do Estado, que passa a valer a partir desta segunda-feira.

O secretário Agnaldo Lima anunciou que a prefeitura colocará equipes de saúde em pontos estratégicos da cidade para intensificar as orientações e cobrar obediência às medidas de prevenção. A Secretaria de Saúde passará a fazer também a desinfecção dos prédios públicos.

“Vamos iniciar a desinfecção de prédios tanto municipais, quanto estaduais e nossa meta é chegar às empresas maiores que também precisam desse suporte. Também vamos estar em 4 pontos da cidade orientando as pessoas, higienizando as mãos, entregando máscaras e chamando a atenção de todos”, disse Agnaldo Lima.

O presidente da Associação Comercial, Luiz Cunha, afirmou que a categoria está empenhada em cooperar na contenção da pandemia.

“Da parte da classe empresarial, estamos dispostos a colaborar. Estamos colocando as empresas à disposição, porque sabemos que o comércio é um espaço de grande circulação de pessoas e é necessária essa comunicação com os clientes para nos unirmos no combate à pandemia”, garantiu Cunha.

Governador Gladson Cameli gravou vídeo para esclarecer a forma com ocorrerá a imunização no estado, quem é prioridade, quem são os próximos a receber a vacina e quem não deve tomar agora no primeiro momento. O Governador Gladson Cameli fala ainda sobre a segunda remeça de vacina que chegou no Acre e pede que a população se cuide. Lave bem as mãos e use álcool em gel.

