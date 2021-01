O Prefeito Zequinha Lima se reuniu nesta segunda-feira, 25, com representantes das agências bancárias de Cruzeiro do Sul do Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Bradesco e com a Caixa Econômica Federal, por vídeo conferência, para discutir providências em relação as aglomerações formadas durante o pagamento dos benefícios.

O representante da Caixa Econômica Federal, destacou que a instituição pode junto com a prefeitura reforçar os trabalhos de conscientização. Ele enfatizou a importância da população utilizar o aplicativo Caixa TEM para evitar as aglomerações.

“Podemos reforçar a pintura no chão, com o distanciamento correto entre as pessoas, e sendo instruídas. Pedimos também o reforço com a polícia em casos que fogem do nosso controle, e orientar o uso do app caixa Tem, mas isso é necessário com um trabalho de conscientização, junto com a assistência social”, destacou.

O Prefeito Zequinha Lima afirmou que é importante estabelecer esse diálogo com as agências bancárias.

“Elas também são responsáveis por um grande acúmulo e aglomeração de pessoas. Fiz uma reunião e vieram três agências, pactuamos algumas medidas a serem tomadas em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, vamos atuar com orientação e fiscalizações de acordo com as medidas que foram tomadas pelos empresários esperamos que também sejam estendidas as agências bancárias, para que tomem todos os cuidados necessários e que a prevenção possa acontecer”, relatou.

