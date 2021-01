Amoisio Severiano de Freitas Junior, de 46 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (25) — Foto: Reprodução

Muita comoção por parte dos familiares e profissionais da Segurança Pública marcaram o cortejo que deu o último adeus ao policial civil Amoisio Severiano de Freitas Junior, de 46 anos. Ele morreu por complicações da Covid-19, na madrugada desta segunda-feira (25), na Unimed, onde estava internado desde a sexta-feira (22). Com Informações G1 Acre

Profissionais da segurança e familiares se reuniram no hospital no início da manhã, onde fizeram um cortejo e acompanharam o corpo do policial até o cemitério São João Batista.

“A palavra é de conforto à família. Os profissionais de Segurança Pública estão nesta guerra no dia a dia, no combate direto a essa pandemia, porque não houve, em nenhum momento, nenhum tipo de ato estacionário em relação às atividades policiais. Na verdade, os policiais estão engajados efetivamente na prevenção dela, e consequentemente mais expostos”, disse.

O secretário lamentou a perda e disse que a corporação estava reunida para honrar o pai de família e servidor público que Junior foi.

“Infelizmente é mais uma vítima. Com certeza é uma perda incomensurável para o sistema de Segurança Pública, não por simplesmente ser um policial imbuído de suas atribuições e muitos serviços que prestou ao estado, mas por ser um pai de família, ser mais uma pessoa vítima dessa pandemia que afeta a sociedade. Nós estamos aqui para honrar a sua imagem. Todos os órgãos do sistema de segurança pública e esperamos encontrar uma solução rápida para esse problema”, acrescentou.

A Polícia Civil emitiu uma nota lamentando a morte do servidor.

“A Polícia Civil do Estado do Acre (PC-AC), por meio do delegado-geral, Josemar Moreira Portes, manifesta profundo pesar pelo falecimento do APC Amisio severiano de Freitas Junior, 46, ocorrido na madrugada desta segunda-feira, vítima de complicações decorrentes da Covid-19. Neste momento de luto, a polícia Civil agradece e reconhece os relevantes serviços prestados em prol da instituição e se solidariza com amigos e familiares.”

Junior era policial civil desde 2008 e ao longo destes anos ele atuou em pelo menos três delegacias especializadas.

O comando-geral da Polícia Militar também emitiu nota lamentando a morte do policial.

“O Comando da Polícia Militar do Estado do Acre, oficiais, praças e funcionários civis, manifestam o mais profundo pesar pelo falecimento do Agente de Polícia Civil do Acre, Amoisio Severiano de Freitas Júnior, 46 anos, ocorrido na madrugada desta segunda-feira, 25 de janeiro, em Rio Branco. À família enlutada, prestamos as mais sinceras condolências pela perda de seu ente querido e rogamos a Deus que possa confortar-lhes neste momento de imensa tristeza e dor.”

