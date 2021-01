O escritor Raphael Bruno, que também é ator, poeta, jornalista, compositor com mais de 200 canções, humorista e entre outras atribuições, lançou sua centésima oitava obra literária, o e-book A arte da sedução.

O autor de Penedo, no Sul do Rio de Janeiro, já vendeu suas obras na França, Alemanha, EUA, Inglaterra, Índia, Japão, Austrália, Espanha e em todo o país. Raphael Bruno nasceu em Resende, no dia 30 de Junho de 1983.

Com seu estilo eclético, o mesmo atua, improvisa e roteiriza seus vídeos na internet. Em 2019, o mesmo foi finalista do Prêmio Olho Vivo na categoria internet. Em 2018, o versátil artista foi finalista na categoria poeta e livros com e book Marketing. Em 2020, foi indicado na categoria ator e poeta. Venceu o prêmio de melhor comediante no Festival da Rádio Comunitária de Andrelândia.

Sua primeira obra literária foi com o livro Musicas e Poesias, em 2016. No ano seguinte, criou seu canal de humor que leva o seu nome aderindo seguidores de todo o país.

Com grande habilidade em escrever o mesmo criou diversas anedotas.

Raphael Bruno também já redigiu inúmeras frases de otimismo, crônicas, matérias, poesias e roteiros. Além de idealizar diversos personagens.

Em 2014 e 2015 teve seu programa na rádio local, com o nome de Coração pra Coração (sucesso na cidade). Em 2018 foi comentarista da rádio Frenética Web. Este ano foi comentarista da Rádio Capital 777 e atualmente trabalha como repórter da Rádio Tropical AM, no programa Falando Geral. Sua primeira aparição em rádio foi em 2003 no extinto Chacrinha da Real contando piada.

Com tanta criatividade, Raphael resolveu colocar em prática suas ideias e não parou mais.

Suas obras são encontradas na Amazon, Perse, Saraiva, Livrorama e Clube dos Autores.

E veja também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Governador Gladson Cameli gravou vídeo para esclarecer a forma com ocorrerá a imunização no estado, quem é prioridade, quem são os próximos a receber a vacina e quem não deve tomar agora no primeiro momento. O Governador Gladson Cameli fala ainda sobre a segunda remeça de vacina que chegou no Acre e pede que a população se cuide. Lave bem as mãos e use álcool em gel.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: