Brasil 247 – O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu nesta segunda-feira (25) a vacinação em massa no Brasil, indo na contramão de Jair Bolsonaro.

Guedes afirmou que a vacinação em massa é “decisiva” para a retomada da atividade econômica no Brasil. “Nesse terceiro ano [de governo] o grande desafio é a vacinação em massa. Espero que todos auxiliem esse processo”, afirmou o ministro.

Guedes saiu em defesa do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que tem decepcionado na atuação do governo para a vacinação da população contra a Covid-19. “O Brasil está tentando comprar todas as vacinas, sou testemunha do esforço logístico que está sendo feito. A crítica de que estaríamos teria ficado com uma vacina só simplesmente não cabe”, disse.

