Presidente Jair Bolsonaro e vice-presidente Hamilton Mourão – Foto: Sérgio Lima/Poder 360

Noticias yahoo – O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou, nesta segunda-feira (25), que a queda de popularidade do presidente Jair Bolsonaro é fruto de “bastante ruído” envolvendo os problemas na vacinação contra covid-19 no Brasil e à crise de falta de oxigênio em Manaus (AM).

“Está havendo um momento aí, vamos dizer assim, de bastante ruído por dois aspectos. Um aspecto é a questão da vacina, da vacinação que, no momento que for esclarecido que o governo está fazendo o possível e o impossível para ter um fluxo contínuo. E também a questão de Manaus, no momento que isso for esclarecido, acho que diminui este ruído.”

“E, óbvio, tem as eleições das duas Casas do Legislativo que influi. Então, semana que vem, acho que baixa um pouco as tensões”, disse Mourão a jornalistas ao chegar à Vice-Presidência nesta segunda (25).

Na sexta-feira, pesquisa Datafolha apontou o aumento de oito pontos percentuais na reprovação ao governo Bolsonaro, que passou de 32% para 40% e superou novamente a aprovação, que caiu de 37% para 31%, em meio ao agravamento da crise causada pela pandemia.

No fim de semana, movimentos de esquerda e de direita fizeram carreatas em várias capitais, pedindo o impeachment do presidente.

