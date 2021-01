Vereadores fazem visita ao Hospital Dermatológico de Cruzeiro do Sul. Fotos Assessoria

Nas redes sociais é possível acompanhar ações e divulgação das mais diversas frentes, tendo o parlamento mirim encampando reivindicações em favor do povo.

Mesmo com vereadores que estão exercendo o mandato pela primeira vez, os parlamentares estão fazendo bonito e já ganham reconhecimento da sociedade Cruzeirense.

Presidida pelo jovem parlamentar Franciney melo (PP), que estar no segundo mandato, a mesa diretora da câmara tem outros três membros de primeiro mandato. São eles Clerton Souza (PSD), vice-presidente, Elter Nobrega (PROS) 1º secretário e Cristiano Souza (MDB), 2º secretário.

Os vereadores adotaram uma prática de caminhar em ações coletivas, aquelas questões maiores são feitas em grupo e isso tem mostrado um ambiente de bastante unidade entre eles.

Vereadores se manifesto contra fechamento da agência do Banco do Brasil em Cruzeiro do Sul. Fotos: Assessoria

Em poucos dias eles já cobraram melhorias no fornecimento de água para população, indo até a gerência local do DEPASA;

Cobraram medicamentos para Hanseníase em Cruzeiro do Sul, que estar em falta desde o ano passado;

Visitaram a diretoria do PROCON, que foi recém instalado na cidade e já atende as questões de interesse do consumidor;

Cobraram melhoria no atendimento do SAMU, este que vinha recebendo bastante críticas da população;

Estiveram na Maternidade e Hospital da Criança, solicitando melhorias no atendimento;

Participaram de ato contra o fechamento de uma das agências do Banco do Brasil em Cruzeiro do Sul;

Vereadores fazem visita ao Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) de Cruzeiro do Sul. Fotos Assessoria

Acompanham diretamente as ações da gestão Zequinha Lima e Henrique Afonso, apoiando e reafirmando o compromisso da câmara em fazer tudo que estiver ao alcance do parlamento, que vise melhorar a cidade.

Fora isso, os vereadores buscam ações individuais de seus mandatos, seja visitando bairros, comunidades rurais e fazendo a ponte entre população e o poder público a quem seja responsável por gerar soluções políticas.

Nos grupos de WhatsApp, é constante publicações de ações das mais variadas, de poupares reconhecendo a qualidade da nova legislatura, que tem tudo para ser uma das melhores dos últimos tempos.

Vereadores participam do lançamento da operação Cidade Lima nos bairros de Cruzeiro do Sul. Foto: Assessoria

