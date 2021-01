Assessoria – A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), promove nos dias 25 e 26 a formação continuada no formato EaD para equipes dos Núcleos de Ensino da SEE nos municípios, e nos dias 27 e 28 para as equipes gestoras de Rio Branco, via plataforma educ.see.ac.gov.br.

A formação está divida em três módulos e tem como objetivo apresentar aos participantes as orientações pedagógicas e operacionais necessárias para a retomada e continuidade das ações educativas nas escolas para a conclusão do ano letivo de 2020, prevista para o dia 1º de março, obedecendo as medidas de segurança sanitária, considerando tanto a qualidade do ensino como a segurança das pessoas.

Promover essa formação no formato EaD tem sido um grande desafio para as equipes da SEE, que todos os anos oferece os cursos de formação continuada no formato presencial, mas com a chegada da pandemia, foi preciso reformular para o cenário virtual para que todos tenham a oportunidade de participar.

Sobre os módulos

Módulo I – acolhimento e protocolos de saúde – como acolher os pais, os alunos e toda a comunidade escolar de forma segura, carga horária de 3h.

Módulo II – trabalha a logística, busca ativa, avaliação, retorno presencial e fomento, carga horária de 3h.

Módulo III – Um estudo sobre o decreto 7.225/2020 e todos os decretos e normativas do Conselho Estadual de Educação (CEE) e Conselho Nacional de Educação (CNE) que saíram durante a pandemia; registros do diário do professor; Plano de Ação, Plano de Gestão Pedagógica (PGP); organização da escola para a retomada das aulas presenciais em tempos de pandemia; orientações para a finalização do ano letivo e a organização dos ambientes de aprendizagem, carga horária de 20h.

“O decreto 7.225/2020 fala que não voltarão todos os alunos, então orientaremos a volta principalmente da primeira fase que são as turmas do 5º ano, 9º ano 2ª e 3ª série do ensino médio”, concluiu o professor Aldino Shattat, chefe do Departamento de Educação Básica.

Como voltará apenas um terço dos estudantes, a SEE viu a necessidade de orientar os professores para trabalhar com os alunos que estão na sala de aula presencialmente e com os alunos que estão em casa, de forma que todos tenham atividades.

A SEE se mobilizou e envolveu diversos setores na elaboração do encontro formativo como: Diretoria de Ensino, via Departamento de Educação Básica, Departamento de Educação do Campo, Departamento de Modalidades/Divisão de Educação Especial, Departamento de Gestão de Redes, Diretoria de Logística, Diretoria de Gestão Operacional e Diretoria Administrativa Financeira.

Divisão de Educação Especial/Núcleo de Formação Especializada

Preparou um material com orientações para o trabalho de inclusão dos alunos público alvo da Educação Especial e um plano pedagógico para atividades não presenciais, garantindo a inclusão de todos os alunos da rede pública de ensino do Estado do Acre durante o período de pandemia.

Departamento de Educação Básica

Auxilia as equipes gestoras no replanejamento de retorno às aulas, considerando o trabalho docente no formato de ensino híbrido, horário escalonado de trabalho presencial nas escolas e atendimento ao público reduzido; Elaboração do plano de ação, obedecendo as regulamentações do CNE e CEE, voltado para as estratégias de retomada das aulas no formato remoto e presencial nas escolas em tempo de pandemia da COVID-19, com base no protocolo sanitário e pedagógico construído em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Estadual de Educação.

Departamento de Educação no Campo

Preparou orientações voltadas para as escolas da zona rural como a organização e os cuidados dentro do transporte escolar, elaboração de atividades não presencias, pois como a maioria dos alunos não tem acesso à internet, as atividades são elaboradas, impressas e entregues aos alunos. São atividades elaboradas com base no currículo, dentro das especificidades do campo.

“Percebemos que havia dificuldade na elaboração das atividades para os alunos, pois não é uma lista de exercícios, mas atividades pedagógicas que precisam de elaboração direcionada, que incentive o aluno a fazer e que de fato desenvolva a aprendizagem, explicamos no módulo III”, comentou a profª Priscila Pinheiro, responsável pela Educação no Campo.

Os participantes tiveram uma prévia dia 20 e 21 de como será a formação, por meio de reuniões via web, mas os conteúdos do curso estão disponíveis na plataforma educ.see.ac.gov.br, para leitura e analise sobre as diretrizes das práticas pedagógicas, voltadas ao ensino remoto nesse momento e disseminação das informações dentro da escola.

