Para dar as boas-vindas aos novos gestores municipais, o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Acre (Cosems) promoveu nesta segunda-feira,25, uma reunião de alinhamento entre seus integrantes.

“O apoio mútuo entre Estado e municípios é necessário para que possamos caminhar com nossos projetos. Por isso, enfatizo que este encontro é de suma importância para a saúde como um todo”, enfatizou o presidente do Cosems, Jose Maria da Silva, gestor municipal de Saúde de Marechal Thaumaturgo.

O evento, realizado no auditório da Secretaria de Educação, contou com a participação dos secretários e técnicos dos 22 municípios do estado, além de representantes do Ministério da Saúde (MS); do superintendente do MS, Éden Miranda; do presidente do Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde (Conasems), Wilames Freire; e do representante da Promotoria em Saúde do Ministério Público do Acre, Gláucio Oshiro.

Representando a Secretaria de Estado de Saúde, o secretário da Saúde Alysson Bestene, destacou a importância da união para o alcance de bons resultados, principalmente em decorrência da situação gerada pela pandemia da Covid-19.

“Os esforços do governador Gladson Cameli, dos gestores e técnicos, já demostram bons resultados em prol de salvar vidas. Por isso, agradeço a união e a parceria entre os municípios e Estado, e reforço que precisamos dar continuidade a esses trabalhos; acredito que tenhamos gestores comprometidos e possamos dar seguimento às diretrizes preconizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), melhorando cada vez mais a assistência de Saúde à nossa população”, destaca Alysson Bestene.

Durante o encontro, estão sendo realizadas apresentações sobre gestão em saúde, financiamento federal para Atenção Básica (Previne Brasil e Saúde Digital), panorama da Covid-19 no Acre, panorama da dengue no Acre e vacinação de Covid-19.

“Este evento é muito importante para que os gestores municipais entendam como funcionam os recursos federais e seus processos, para que possamos fortalecer o SUS em nosso estado”, pontuou Éden Miranda.

