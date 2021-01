Jair Bolsonaro: Faculdade de Engenharia mais respeitada do Brasil também se engaja no movimento pelo impeachment de Jair Bolsonaro – Foto: Alan Santos/PR | Mídia Ninja

Brasil 247 – Os engenheiros da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) conseguiram nada menos que 1.000 adesões em menos de cinco horas para um manifesto com o objetivo de pedir o impeachment de Jair Bolsonaro. A informação foi publicada pela coluna Painel.

Os ex-alunos criticam Bolsonaro pela falta de coordenação para o enfretamento à pandemia do coronavírus.

Eles pretendem chegar a 5.000 assinaturas até poucos dias antes da eleição para a presidência da Câmara, no dia 1º de fevereiro.

