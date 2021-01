Ônibus sai da pista de Curva da Santa, em Guaratuba e deixa mortos e feridos – Reprodução Redes Sociais

Um acidente com um ônibus de turismo deixou mortos e feridos na manhã desta segunda-feira (25), em Guaratuba, próximo à Curva da Santa, no Paraná.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na BR 376, na altura do quilômetro 668. Com colaboração de Thaís Travassos, da Record TV.

Segundo informações iniciais dos Bombeiros, o acidente deixou 10 mortos, quatro vítimas com ferimentos leves e duas em estado graves. O ônibus de turismo tem placas do Pará transportava 57 passageiros e dois motoristas.

