Prefeito Isaac Piyãko e o vice-prefeito Valdelio fizeram questão de passar o dia acompanhando o processo de produção de farinha e os demais produtos derivados da mandioca, que são vendidos na cidade e ajudam na subsistência de dezenas de famílias beneficiadas pelo projeto.

Issac falou da importância que tem o investimento na agricultura familiar, e por isso tem buscado cada vez mais dar incentivos para que novas oportunidades venham contemplar outras famílias.

“É muito importante que o poder público ofereça esses incentivos aos produtores rurais, pois assim, estão facilitando o processo de produção e assegurando um produto de qualidade para a mesa de todos. Ficamos felizes com ajuda e parceria recebida do senador Petecão, ele que tem sido um grande parceiro do município de Thaumaturgo e só quem tem ganhado com isso são as pessoas que mais precisam da mão do poder público”, disse Isaac.

O senhor José Francisco ficou muito feliz com a visita do prefeito em sua casa de farinha que foi feita depois que recebeu seu kit, instalou e inaugurado com a presença do poder executivo municipal.

Só tenho de agradecer ao prefeito pelo que fez de bom aqui na comunidade, pois eu não teria condições de comprar um kit completo para montar minha casa de farinha. Somente com ajuda da prefeitura, ganhei tudo e agora tenho os meios para sustentar minha família, disse o agricultor.

O vice-prefeito Valdélio, se disse feliz e animado para junto de Issac continuar ajudando a gestão a fazer a transformação que as pessoas sempre sonham no município.

“Nossa gestão sempre teve um olhar especial para os moradores das comunidades, pois são eles que sofrem mais dificuldades e por isso tudo que for feito para melhorar sua condição de vida, sempre deve ser visto como conquista. O prefeito Issac tem um bom entrosamento com nossa bancada federal, isso é fundamental, pois um município como Marechal só tem a ganhar, disse Valdélio.

Marechal Thaumaturgo tem a maioria de sua população nas muitas comunidades ribeirinhas ao longo do Rio Juruá, isso é um desafio para a gestão, que precisa cuidar bem da cidade e levar ações aos muitos moradores espalhados pelos beiradões dos rios.