Alto consumo causou problema na distribuição de oxigênio em Cruzeiro do Sul — Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM

O Alto consumo de oxigênio no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, causou uma sobrecarga em uma das unidades geradoras do hospital, que enfrentou uma queda na distribuição do produto. A informação foi confirmada pela direção do hospital em nota, divulgada neste domingo (24). Com informações do G1 Acre.

O hospital do Juruá está com 75% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atendimento de pacientes com Covid-19 ocupados. Ao todo, são 20 leitos de UTI e 15 estavam ocupados, segundo o último boletim de assistência da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), divulgado no sábado (23). No total, o hospital está com 53 leitos de enfermaria, clínicos, pediátricos e obstétricos ocupados.

Em nota, após denúncia, a Associação Nossa Senhora da Saúde (Anssau), responsável pela administração do hospital, informou que houve a sobrecarga que acarretou em uma falha operacional no consumo de oxigênio, mas que não houve falta do produto.

“Em face do significativo número de pacientes internados nos últimos cinco dias com diagnóstico de Covid-19, tanto na enfermaria como na UTI, houve um aumento de modo exponencial no consumo de oxigênio medicinal, o que causou sobrecarga em uma das unidades geradoras (usina) fazendo com que a mesma apresentasse uma falha operacional. Tal falha resultou na diminuição da produção de oxigênio, o que gerou vários comentários sobre uma possível falta do produto na unidade hospitalar o que não corresponde com a verdade.”

A direção informou ainda que técnicos do hospital foram acionados e que o problema já foi solucionado. Além disso, o hospital reafirma que não teve falta de oxigênio.

“Tão logo foi constatada a falha acima descrita, os técnicos da área afim compareceram no hospital e tomaram todas as medidas necessárias para solucionar o problema. Assim, esclarecemos que houve uma diminuição na produção e não falta de oxigênio e que tal diminuição não compromete o tratamento de nossos pacientes. Informamos ainda que a retomada em uma produção maior de oxigênio está prevista para os próximos dias mediante a instalação de uma nova unidade geradora”, acrescenta.

O problema no Acre assustou familiares de pacientes, por causa do colapso vivido no estado do Amazonas quando há mais de uma semana, enfrenta a falta de oxigênio que resultou na transferência de pacientes para outros estados, inclusive o Acre.

A transferência de pacientes do estado vizinho ocorre por conta da falta de oxigênio em unidades de saúde do estado do Amazonas. A capital amazonense vive um colapso com hospitais sem oxigênio, doentes levados a outros estados, cemitérios sem vagas e toque de recolher.

Secretaria de Saúde vai avaliar situação

O secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene, disse que foi enviada uma equipe de técnicos para avaliar a situação no hospital e outra para avaliar o fluxo no aumento de internações.

“O hospital tem duas usinas, uma usina recém-contratada do Hospital do Juruá, que é dentro do hospital de campanha do Juruá, e uma outra mais antiga. Tivemos relato de que a usina mais antiga teve um problema de manutenção. Estamos já com a equipe, hoje [domingo, 24], em Cruzeiro do Sul, que saiu cedo, justamente para ver a parte do fluxo de atendimento, já que ampliamos mais 10 leitos e também junto com o técnico para avaliar essa questão da empresa antiga.”

Ele falou ainda que a quantidade de oxigênio que tem no Hospital do Juruá é suficiente para atender a demanda.

“Tivemos todas as garantias de que suporta, a rede está sendo suportada pelo que tem hoje lá com a usina, porém, a gente precisa ter os backups, que a gente chama de retaguarda da quantidade de oxigênio, e tudo isso já está sendo tratado com a provedora do hospital, que é a Anssau, para que a gente não tenha nenhum problema de oxigênio na região, em especial no Hospital do Juruá, tendo em vista que é o hospital de referência no tratamento de Covid-19 na regional do Juruá”, acrescentou.

Situação no Amazonas

As transferências de pacientes do Amazonas ocorreram em meio ao colapso do sistema de saúde do estado, após recorde das internações por Covid-19 e com uma nova variante do coronavírus circulando no estado.

O problema da falta de oxigênio aconteceu porque, segundo o governo, em um intervalo de 15 dias, a demanda diária nas unidades de saúde de Manaus aumentou de 15 mil m³ para 75 mil m³, superando a capacidade que o fornecedor local tinha de produzir o insumo.

Hospitais do estado ficaram sem oxigênio para pacientes. Registramos na última semana, cenas de médicos transportando cilindros nos próprios carros para levar ao hospital e familiares tentando comprar o insumo. Cemitérios estão lotados e instalaram câmaras frigoríficas.

A situação no Amazonas é tão dramática que, desde à semana passada, o estado está enviando pacientes para receber atendimento em outros estados.

O Amazonas enfrenta um novo surto da Covid, e sofre com falta de oxigênio em unidades de saúde. Até a sexta (22), 214 pacientes com Covid-19 tinham sido transferidos de unidades de saúde do Amazonas para outros estados.

Mesmo antes do colapso no estado vizinho, o hospital de campanha de Cruzeiro do Sul já recebia pacientes dos municípios de Guajará e Ipixuna, no Amazonas. Além disso, o Hospital do Juruá é referência no tratamento de Covid-19 para sete municípios acreanos da região.

Como o número de internações por Covid-19 em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, voltou a aumentar e devido o auxílio que presta ao estado vizinho, o Hospital de Campanha da cidade ampliou o número de UTIs, de 10 para 20.

A assessoria de comunicação da Sesacre informou que nesta sexta-feira (22), apenas um paciente de Tabatinga, está internado no hospital do Juruá. A cidade já registrou 4.391 casos de Covid-19. 74 pessoas morreram.

Direção do hospital disse que produto não chegou a faltar e situação já foi normalizada. — Foto: Glédisson Albano

