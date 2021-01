Governador Gladson Cameli recebeu o lote de medicamentos no pátio do aeroporto de Rio Branco Fotos: Odair Leal/Secom

Assessoria – A segunda remessa de vacinas contra a Covid chegou ao Acre ao meio-dia deste domingo, 24, transportada gratuitamente pela companhia Azul Linhas Aéreas. São 5.080 doses produzidas pelo laboratório britânico Astrazeneca, fabricada no Brasil pela Fiocruz. O governador Gladson Cameli e o secretário de saúde, Alysson Bestene, receberam o lote de medicamentos no pátio do aeroporto de Rio Branco, de onde a carga seguiu escoltada pela Polícia Federal e pelo Grupo Especial de Fronteira (Gefron) até o local onde vai ficar armazenada para distribuição.

O governador informou que igual ao que ocorreu com o primeiro lote, parte dessa remessa será enviada para as 21 cidades do estado, destinada exclusivamente para os profissionais da saúde. Ele anunciou, ainda, que vai a São Paulo tentar comprar um milhão de doses.

“Eu não vou ficar aqui parado esperando mandarem pra gente. Vou a São Paulo procurar os meios para que a gente possa comprar um milhão de doses, pra que a gente não fique mais nessa dúvida, de uns sim e outros, não. Todos nós precisamos de uma resposta à altura e eu sou responsável como governador por buscar essas soluções”, enfatizou Cameli.

O secretário de Saúde, Alysson Bestene, disse que o número de doses enviadas ao Acre atinge uma cobertura de 20% dos profissionais de saúde, garantindo que as vacinas irão chegar a todas as cidades, como ocorreu na semana passada.

“Vamos agora montar a logística para distribuição e encaminhar para os municípios a quantidade conforme a orientação do Ministério da Saúde. Aqui em Rio Branco vamos dar continuidade à imunização a partir desta segunda-feira, 25”, garante.

Fiscalização para evitar irregularidades

O governador esclareceu que o Acre montou um rígido sistema de controle para evitar irregularidades na distribuição das doses, como ocorreu em outros estados. O Ministério Público, segundo ele, tem amplo e total acesso a esse sistema. Gladson afirmou que não vai tolerar que pessoas que não estão na lista das prioridades sejam contempladas agora com a vacina.

“Não foi o governador quem impôs essa regra, foi o governo federal e o Ministério da Saúde, e nós vamos seguir a risca. A fiscalização, a presença dos órgãos de controle vai garantir esta transparência. Eu sei que todos querem. Eu peço que as pessoas tenham paciência, porque vai chegar a vez de todos. Não vamos perder a esperança que eu vou até o último momento na busca pelas doses para imunizar todo os acreanos”, diz Cameli.

