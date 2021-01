O crescimento dos números de casos de Covid-19 e aumento de 450% na ocupação dos leitos clínicos no Alto Acre levou as cidades da região a regredirem para a faixa vermelha, que é de emergência. A situação preocupa os gestores que falam em reforçar as medidas de orientação e até endurecimento, como caso de Xapuri, por exemplo, segundo informou o prefeito. Com Informações G1 Acre

A região, que é formada pelos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri estava na faixa amarela, desceu para a fase de emergência, segundo a avaliação do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 que anunciou a mudança nessa sexta-feira (22).

A coordenadora do comitê, Karolina Sabino, explicou qual o principal fator que fez com que a regional do Alto Acre regredisse da faixa amarela para a vermelha, sem passar pela laranja. Na fase de emergência, só podem funcionar os serviços considerados essenciais.

“Para a evolução negativa dessa regional para a bandeira vermelha, podemos observar que houve piora no isolamento social, uma redução de 3%, ou seja, as pessoas estão mais na rua. Além disso, teve piora no índice de internações por síndrome respiratória aguda grave, piora no número de caso de Covid-19, com aumento de 24% e o índice de óbitos por Covid também teve um aumento. Também houve piora considerável com relação à ocupação dos leitos clínicos, com aumento de 450%”, informou.

A prefeitura de Brasileia, através da assessoria de comunicação, informou que a situação é preocupante e que cabe à gestão municipal conscientizar, alertar os riscos e dialogar com a população e empresários para que tomem as medidas cabíveis, seguindo os protocolos de saúde para evitar a proliferação do coronavírus na cidade.

A prefeitura negou ainda que iria fechar estabelecimentos ou multar trabalhadores. Mas, fez alerta que, para manter o funcionamento, é necessário a autoconscientização e que têm que ser aplicadas as normas de funcionamento que existem, como a restrição para capacidade total dos estabelecimentos e sobre a importância de usar os produtos de higiene e cuidados exigidos. Além disso, a prefeitura informou que é favor da vida e deve seguir o toque de recolher anunciado pelo governador Gldson Cameli.

A cidade registrou, até sexta (22), 1.520 casos e 23 mortes pela Covid-19, de acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Xapuri tem maior taxa de contaminação do estado

A cidade, que também está em situação de emergência, registrou até esta sexta, a maior taxa de contaminação do estado, com 10.87 casos a cada 10 mil habitantes.

Antes mesmo de ser anunciado o toque de recolher do estado e o avanço para a faixa vermelha, o prefeito da cidade, Bira Vasconcelos, já tinha anunciado um decreto endurecendo as medidas de isolamento social.

“Xapuri tem sofrido muito nos últimos dias com essa pandemia. Então, precisamos fazer algo e como prefeito venho aqui na minha responsabilidade tomar as medidas necessárias. Elaboramos um decreto que corrobora com todas as medidas do governo do estado, mas estabelecendo novos horários para a cidade”, disse.

Entre algumas medidas deve constar no decreto a proibição do consumo de bebida alcóolica em espaços públicos e aglomerações a partir de cinco pessoas e toque de recolher.

