O Prefeito de Epitaciolândia Dr. Sérgio Lopes e seu vice Professor Soares recebeu nesta sexta dia 22, a ilustre visita do Deputado Estadual Antônio Pedro, além da visita de cortesia o Deputado aproveitou para conhecer a Casa de Recolhimento de menores. (Abrigo).

A Casa de Passagem desenvolve atividades sociais e psicológicas que promovem os direitos de cidadania de crianças e adolescentes em situação de violação de direito – maus tratos, abusos físicos ou psicológicos – risco e vulnerabilidade, apoiando-os para que tenham a possibilidade de vivenciar novas experiências.

A Casa tem capacidade para atender 20 crianças, de zero a 18 anos de idade. Disponibiliza em sua estrutura dormitórios infantis, dormitórios femininos e masculinos, área para recreação, refeitório, cozinha e salas administrativas. Atualmente, três menores estão sob os cuidados da instituição.

Após conhecer de perto e ver a importância da Casa de Passagem o Deputado se comprometeu em apresentar um projeto junto a Aleacre a fim de transformar a Casa de Passagem em uma Entidade Publica e assim poder receber projetos para atender melhor as demandas dos cincos municípios da regional do Alto Acre.

E veja também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: As manifestações contra o governo de Jair Bolsonaro já iniciaram e seguem neste sábado com mais manifestações pedindo o impeachment do presidente (Cloroquina), devido o seu descaso com a pandemia e sobretudo com o estado do Amazonas.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: O amor é a força mais poderosa da existência humana. Sem ele perdemos nossa humanidade. É o sentimento que dar sentido a vida, que nos une, que nos torna feliz, mas que pode também nos trazer tristezas e traumas.