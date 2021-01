A PGR quer saber se o ministro foi informado com antecedência sobre os problemas para o fornecimento de oxigênio no estado – Foto: Reuters

Brasil 247 – O procurador-geral da República, Augusto Aras, enviou neste sábado (23) ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de abertura de inquérito para apurar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante a crise em Manaus (AM).

Aras atendeu a representações que apontaram omissão do ministro da Saúde e auxiliares durante o colapso do sistema de saúde da capital do Amazonas, que registrou falta de oxigênio medicinal em hospitais na semana passada e pacientes chegaram a morrer com falta de ar.

Para o chefe da PGR, é preciso apurar formalmente a conduta do ministro. Como uma das primeiras medidas, ele pede ao Supremo para que Pazuello preste depoimento à Polícia Federal para esclarecer as ações do governo federal, uma vez que o Ministério da Saúde foi informado sobre a iminente falta de oxigênio em 8 de janeiro pela empresa White Martins, fornecedora do produto.

A crise do oxigênio que começou em Manaus foi registrada depois em outras localidades, como Pará. Pacientes do Amazonas chegaram a ser transferidos para outros estados. Devido ao crescimento de casos e mortes no Estado, o governador do Amazonas, Wilson Lima, vai assinar um decreto para restringir a circulação de pessoas por 24 horas a partir de segunda-feira (25). As pessoas só poderão sair para atividades essenciais, ida ao supermercado e receber atendimento médico.

As medidas serão válidas por sete dias. Com medo do lockdown, a população lotou os supermercados na tarde deste sábado (23). Imagens foram postadas nas redes sociais.

