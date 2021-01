O negacionismo e o descaso do presidente com vidas desde o início da pandemia foram os estopins para as mobilizações na ruas e redes por “Fora Bolsonaro” – Foto: Bancariospa/org

Brasil 247 – Marcadas para este sábado (23), carreatas pelo impeachment de Jair Bolsonaro já começaram nas mais diversas partes do Brasil.

Pelas redes sociais é possível encontrar imagens de protestos no Distrito Federal, em Belém, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, no ABC e Teresina, por exemplo. Os outros locais já estão em fase de concentração.

Os atos pedem o “Fora Bolsonaro”, a imediata vacinação da população contra a Covid-19 e a continuidade do auxílio emergencial.

Confira a lista dos atos deste sábado pelo impeachment de Bolsonaro:

Carreata em Sergipe pic.twitter.com/3ZU3z2QzJA — CUT Brasil (@CUT_Brasil) January 23, 2021

NORTE

Rio Branco – Uninorte | 15h

Manaus – Concentração: Av. do Samba (Dom Pedro) | 14h30

Belém – Av. Doca de Souza Franco | 9h

Ananindeua (PA) – Ginásio Abacatão | 9h

Ji-Paraná (PA) – Concentração Praça dos Migrantes, Av. Monte Castelo | 9h

Porto Velho – Av. Farquar em frente a Estrada de Ferro | 9h

Palmas – Estação Apinajé | 15h

Macapá – Praça Nossa Senhora de Fátima, Bairro Santa Rita | 10h

Boa Vista – Praça Germano Sampaio (rota: Ataide Teive – Praça das Águas – Parque do Rio Branco, Centro Cívico (Garimpeiro) | 15h30

NORDESTE

Maceió – Papódromo | 15h

Itabuna (BA) – Centro de Cultura Adonias Filho | 9h

Salvador – Vale da Canela | 9h

Salvador – Do CAB até o Farol da Barra | 15h

Vitória da Conquista (BA) – Bosque da Paquera | 10h

Fortaleza – Rua Dragão do Mar, 81 | 15h

Maracanaú (CE) – Praça do Banco do Brasil | 15h

São Luís – Praça Maria Aragão | 15h

Acontece agora o dia nacional de luta pelo fora Bolsonaro Em Teresina já começa a preparação para a carreata que acontece logo mais. Dalila Calisto, do @MAB_Brasil, conta como está a concentração e fala sobre as pautas do movimento. pic.twitter.com/Q0ZYYYYY11 — Brasil de Fato (em 🏠) (@brasildefato) January 23, 2021

João Pessoa – Concentração na Praça da Independência| 14h ( finalizando no Largo da Gameleira)

Petrolina (PE) – Orla de Petrolina | 9h30

Recife – Em frente à fabrica Tacaruna / Classic Hall (Av. Agamenon Magalhães) | 9h

Teresina – Centro Administrativo | 8h

Mossoró (RN) – Largo Igreja São João | 8h

Aracaju – Orlinha do Bairro Industrial | 8h30

Natal – IFRN da Salgado Filho | 14h30

Farol da Barra já preparado para a carreata #ForaBolsonaro ✊🏾 pic.twitter.com/xtNjNgpjwa — Olívia Santana (@oliviasantana65) January 23, 2021

CENTRO-OESTE

Brasília – Estacionamento da Torre de TV, Funarte | 9h

Campo Grande – Cidade do Natal | 10h

Cuiabá – Concentração na UFMT, Guarita 1, Av. Fernando Correia | 9h

Grupo pró-impeachment de Bolsonaro faz carreata em Salvador Ato saiu por volta das 10h20 do Vale do Canela e vai em direção a Itapuã https://t.co/fALM3jDvDO #correio24h pic.twitter.com/749nR952ca — Jornal Correio (@correio24horas) January 23, 2021

SUDESTE

Espírito Santo

Cariacica – Em frente ao Estádio Kleber Andrade | 15h

Vitória – Viaduto Aracelli, Jardim Camburi | 15h

Vila Velha – Parque da Prainha | 15h

Serra – Parque da Cidade,em Laranjeiras | 15h

Encontro das Carreatas – Praça do Papa

Destino final das Carreatas – Pça. do Pedágio

Cerca de 200 carros participam da Carreata em São José dos Campos, região do Vale do Paraíba #ForaBolsonaro #VacinasParaTodos #impeachmentJa . pic.twitter.com/FyrG3kGUy4 — CUT São Paulo (@CUTsaopaulo) January 23, 2021

Minas Gerais

Alfenas – Posto Pinheirinho | 17h

Belo Horizonte – Atrás do Colégio Pio XII – Barro Preto | 10h

Belo Horizonte – Mineirão | 16h

Contagem – Praça da Glória (em direçao ao Mineirão para encontro de carreatas) | 14h30

No Recife, centenas de carros já estão concentrados para a carreata #ForaBolsonaro Mas pode ainda chegar que dá tempo. Vídeo: Denilson Cadete pic.twitter.com/IpoemqEkRY — Humberto Costa (@senadorhumberto) January 23, 2021

Belo Horizonte – Praça Afonso Arinos | 16h30

Januária – Praça Tiradentes | 08h

Juíz de Fora – Faculdade Estácio de Sá | 16h

Montes Claros – Pça Beato Francisco Coll, Maracaná | 08h

Muriaé – Augusto de Abreu, próximo à mina do Joel Abreu | 9h30

Carreata #ImpeachmentBolsonaroUrgente já ganhando força aqui no DF. Vem gente! pic.twitter.com/qM85XrsrYq — Fábio Felix 🏳️‍🌈 (@fabiofelixdf) January 23, 2021

Ouro Preto – Posto Shell (próx. saída para BH) | 15h

Pedro Leopoldo – Parque de Exposições | 9h

Poços de Caldas – Trevo do Parque Pinheiros | 14h

Uberlândia – Parque do Sabiá | 9h

Ipatinga – Parque Ipanema, em frente à casinha do Papai Noel | 15h

Uberaba – Estádio do Uberabão | 10h

Início da carreata "Fora Bolsonaro", no centro de Belém pic.twitter.com/gKTpw507sJ — gerson nogueira (@gersonnogueira) January 23, 2021

Rio de Janeiro

Baixada Fluminense – Carrefour Belford Roxo | 9h

Rio de Janeiro – Monumento à Zumbi, av. Presidente Vargas | 10h

Rio das Ostras – Concentração da Carreata – Cemitério do Âncora | 9h

Rio das Ostras -Concentração Bicicletaço – Subida da Ponte (Costazul) | 10h

Teresópolis – Praça da Escola Sakura, Ermitage (rumo à feirinha) | 9h30

A gasolina a R$ 5,00 em Brasília não foi um impeditivo para que uma carreata pelo impeachment de Bolsonaro saísse às ruas neste sábado (23). O buzinaço também em defesa do SUS e pela vacina tá forte. 💉 pic.twitter.com/yiZ6rUL6N1 — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) January 23, 2021

São Paulo

Baixada Santista – Sambódromo na Zona Noroeste de Santos | 14h

Boiçucanga – – No Costa Sul ( rumo à Barra do Sahy) | 16h

Campinas – Balão do Laranja | 11h30

Campinas – Largo do Pará | 11h

Caraguatatuba – Em frente ao Guaruçá (rumo ao Costa Norte) | 11h30

10:02 agora. Em tese, dois minutos só de concentração. Já está assim:#ForaBolsonaro Vai ser gigante! pic.twitter.com/t3bDjDujW3 — Thiago Süssekind (@ThiagoSussekind) January 23, 2021

Carapicuíba – Parque dos Paturis | 8h30

Diadema – Av. Ulisses Guimarães, 3269 – percorrendo Sto André, SBC e Mauá | 9h

Jacareí – Concentração Parque da Cidade | 9h

Mogi das Cruzes – Concentração na Avenida Cívica | 9h

Osasco e Oeste Metropolitano – Parque dos Paturis | 8h30

Recife já concentra para a carreata / bicicleata pelo impeachment de Bolsonaro que acontece hoje. Movimentos populares denunciam os crimes de responsabilidade do presidente e as ações que prejudicam o combate à pandemia de covid-19 e levam a mais contaminações. Foto: CUT PE pic.twitter.com/6eQXnFmv3y — Brasil de Fato (em 🏠) (@brasildefato) January 23, 2021

Presidente Prudente – Rua Júlioo Tiezzi, em frente ao galpão da Lua | 9h30

São José dos Campos – Estádio Martins Pereira | 10h

Ribeirão Preto – Estádio do Botafogo | 10h

São Sebastião – Praça da Matriz (rumo ao Topo e depois Costa Norte) | 12h

Ubatuba – Av. Capitão Felipe, Itaguá | 11h

São Paulo – Assembleia Legislativa |14h

Valinhos – Av. Joaquim Alves Corrêa/Câmara Municipal | 10h

Santo André – Av. Firestone | 9h

Tupã – Rua Estados Unidos, altura da Lajes Tamoyo | 11h

Em Porto Velho, carreata pede impeachment de Bolsonaro e vacina pra todos e todas! Ato percorreu o centro da capital de Rondônia. Vídeo: Luciana Oliveira pic.twitter.com/tSD40BFXMX — Brasil 247 (@brasil247) January 23, 2021

SUL

Curitiba – Praça Nossa Senhora de Salete, Centro Cívico | 15h

Guarapuavá (PR) – Fórum de Guarapuavá | 15h30

Maringá (PR) – Antigo Aeroporto | 14h30

Umuarama (PR) – Lago Aratimbó | 10h

Já começou a carreata em Belém. Careatas em todo o Brasil pedem Fora Bolsonaro! pic.twitter.com/9T8bqgEVt4 — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) January 23, 2021

Londrina (PR) – Em frente à Prefeitura | 10h

Pinhais (PR) – Praça da Vila Maria Antonieta | 13h

União da Vitória (PR) – Praça Coronel Amazonas | 16h

Chapecó (SC) – Av. Getúlio Vargas (Atrás do Shopping) | 16h

Nossa carreata sairá daqui a pouco. Estamos no Vale do Canela esperando por você. Vamos à luta!#VacinaJá e #ForaBolsonaro ✊🏾#pcdobbahia65 pic.twitter.com/RULHuJJXNI — PCdoB-Bahia 65 (@pcdobbahia65) January 23, 2021

Florianópolis – Koxixo’s Bar, Beira Mar Norte | 16h

Gravataí (RS) – Parque dos Anjos | 9h30

Novo Hamburgo (RS) – Pista de Eventos de NH | 9h30

Osório (RS) – Lagoa do Marcelino, próx. a pista de skate | 9h

Porto Alegre – Largo Zumbi | 16h

Rio Grande (RS) – Rua São Leopoldo esquina com a Av. Rio Grande | 11h

A carreata do Grande ABC já está nas ruas e a primeira cidade a ser percorrida é Diadema. O vice-presidente do Sindicato, Claudionor Vieira, manda o recado pelo #ForaBolsonaro e #vacinajaparatodos. pic.twitter.com/89WUkCyUP6 — Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (@smabc) January 23, 2021

