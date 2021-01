Manifestação em Recife, está sendo organizada com o apoio da Central Única dos Trabalhadores (CUT)| Foto: Reprodução CUT

Na manhã deste sábado (23), tiveram início manifestações nas ruas pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro e a vacinação em massa da população contra a Covid-19. Com Informações Gazeta do Povo

Os atos, que se estenderão durante todo o dia em pelo menos 30 cidades do país principalmente por meio de carreatas, estão sendo organizados por partidos e grupos ligados à esquerda.

Além do impeachment de Bolsonaro, a mobilização tem como principais bandeiras o enfrentamento da crise sanitária, com vacinação para toda a população brasileira; ampliação de recursos para o Sistema Único de Saúde (SUS); e defesa das medidas de distanciamento social.

No domingo (24), alguns grupos mais alinhados à direita organizam protestos em seis cidades (São Paulo; São José dos Campos; Rio de Janeiro; Belo Horizonte; Cuiabá e Belém), tendo como pauta central o impeachment do presidente da República.

Veja o Vídeo Abaixo: As manifestações contra o governo de Jair Bolsonaro já iniciaram e seguem neste sábado com mais manifestações pedindo o impeachment do presidente (Cloroquina), devido o seu descaso com a pandemia e sobretudo com o estado do Amazonas.

