Com duas mortes confirmadas e mais 252 novos casos, profissionais de saúde do estado estão preocupados com o aumento da covid-19 – Foto/AFP

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 252 novos casos de infecção por coronavírus neste sábado, 23, sendo 40 casos confirmados por exame de RT-PCR e 212 por testes rápidos.

Até o momento, o Acre registra 131.245 notificações de contaminação pela doença, sendo que 83.627 casos foram descartados e 1.379 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 39.265 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 164 pessoas seguem internadas.

Os dados da vacinação nos municípios ainda não estão disponíveis e serão atualizados de acordo com a plataforma do Ministério da Saúde (MS), ficando sujeitos a alterações constantes, em razão das informações inseridas a partir de cada município.

Mais 2 óbitos foram notificados neste sábado, 23, sendo todos do sexo masculino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 848 em todo o estado.

Os óbitos são:

Morador de Cruzeiro do Sul, D.S., de 38 anos, deu entrada no dia 14 de janeiro, no Hospital Regional do Juruá, e faleceu na quarta-feira, 20.

Morador de Rio Branco, M.J.S., de 51 anos, deu entrada no dia 5 de outubro de 2020, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu na quinta-feira, 21.

