A Fundação Amazônia Sustentável (FAS), que atua em toda a Amazônia com apoio às populações ribeirinhas e indígenas, fechou uma parceria com o Hospital Sírio Libanês de São Paulo e Grupo Americanas, para a entrega de uma miniusina de produção de oxigênio, destinada a atender principalmente o interior do Estado, onde a situação é mais grave. O Sírio Libanês recebeu miniusinas e reservou uma delas para o Amazonas.

O Grupo Americanas, parceira da FAS, desde o início do agravamento da pandemia no apoio aos afetados pela Covid na Amazônia, será responsável pela logística de transporte da miniusina até Manaus. A previsão é que o equipamento saia neste final de semana do aeroporto Viracopos, em Campinas (SP). A miniusina tem capacidade para a produção de 26m3 de oxigênio por hora, o suficiente para atender 50 leitos.

Segundo Virgilio Viana, superintendente geral da FAS, a ação é mais uma iniciativa da fundação em apoio à população amazonense, principalmente nas regiões mais remotas, onde o acesso é mais difícil. A Aliança, por meio da FAS, parceria que conta com mais de 100 participantes, entre empresas, entidades e governos do Brasil e do exterior e pessoas físicas, está ajudando a população ribeirinha, indígenas e da região periférica de Manaus, desde o início da pandemia, com recursos financeiros e materiais para prevenção e combate ao vírus.

