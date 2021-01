A vítima ainda teria corrido, mas acabou caindo na varanda de uma casa. Quando a polícia chegou no local, encontrou Almeida muito ensanguentando, mas ainda com vida. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas logo após a chegada e primeiros procedimentos, a vítima não resistiu.

Após informações colhidas no local, a polícia fez buscas na região e dois homens suspeitos de participação no crime, sendo um de 25 anos e outro de 22, foram presos e levados para a Delegacia de Flagrantes (Defla).

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos e o caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

