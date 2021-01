No Bairro, mais de 100 (cem) lâmpadas serão trocadas, os buracos das ruas e avenidas tapados, além de limpeza em todas as ruas e do Canal do Parque do Remanso.

O prefeito Zequinha Lima destacou a importância dessas ações prosseguirem, mesmo em um dia de feriado e com chuva.

“Estamos aqui no bairro do Remanso, em um dia de muita chuva, mas nossa equipe estar aqui firme nos serviços de tapa buracos, troca de lâmpadas e limpeza de todo o bairro”, disse o prefeito.

O presidente do Bairro José Maria Taveira, acompanhou o prefeito na visita e agradeceu pessoalmente pelos serviços recebidos.

“Eu gostaria de aproveitar o espaço para agradecer ao prefeito, pois a gente ver o prefeito acompanhando os serviços de perto e passando nas casas para dialogar com a comunidade nos anima. Nosso bairro receberá mais de cem lâmpadas, limpeza geral no canal e nas ruas. Nosso bairro vai ficar um brinco”, finalizou Zé Maria.

A operação Cidade Limpa, foi a maior ação de serviços urbanos lançada nos últimos anos em Cruzeiro do Sul. Mesmo no período invernoso, o planejamento contempla 100% da cidade.

