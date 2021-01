Na manhã desta quinta-feira, 21, o Sindicato dos bancários do Estado do Acre e a sociedade civil com participação da Câmara de vereadores, através dos parlamentares Clerton Souza, Márcio da Farinha, Altemar, Betão da BR e Gilmar Giles, realizaram uma manifestação contra o fechamento de uma das agências do Banco do Brasil no município de Cruzeiro do Sul. A manifestação aconteceu em frente à agência Catedral localizada no centro da cidade.

O representante do Sindicato dos bancários no Juruá e vereador de Cruzeiro do Sul Elter Nóbrega que participou da manifestação disse que, caso haja a privatização e o fechamento da agência no município os serviços serão prejudicados e a população sofrerá com a falta de atendimento de qualidade.

“A Câmara de vereadores está aqui apoiando esse movimento porque entende que devemos manter e melhorar os serviços bancários em nosso município. Essa decisão de governo só vem prejudicar o atendimento à nossa sociedade. Estamos aqui, enquanto poder legislativo, quero dizer que somos contrários a essa politica de fechamento de agência do Banco do Brasil no Juruá”., enfatizou Elter.

Ascom