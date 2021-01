Um dos animais mais temidos e belos da natureza a onça pintada foi domesticada na Cobija (Bolívia), o dono do animal é o senhor Alexandre Oliveira de nacionalidade boliviana.

Segundo dono do felino Alexandre Oliveira o animal foi capturado muito filhote e era criado em uma casa que receberam uma demanda da policia boliviana onde era proibido criar esse tipo de animal em casa foi quando os antigos donos do animal soltaram as duas onças porque era Toto e sua irmã, a onça irmã de Toto foi pro mato e Toto ficou na cidade daí foi capturado pela policia boliviana e entregue na Universidade Amazônica de Pando, onde Alexandre é funcionário e desde então passou a cuidar do filhote de onça pintada que começou a se acostumar e gostar de Alexandre que é quem brinca, dá comida, e banha o animal.

Alexandre conta ainda que Toto como é chamado a onça de quase quatro anos de vida, convive e brinca com os cachorros de estimação do mesmo e nunca foi capaz de machucar ou mesmo matar um dos caninos o máximo que acontece é a onça morder o cachorro durante a brincadeira, mas nada que possa sair do controle. Alexandre conta que a onça chegou na sua companhia com três para quatro meses de vida e desde então não saiu mais.

O funcionário conta que o ministério da vida silvestre da Bolívia esteve com a onça e gostaram muito de ver que o felino está sendo muito bem cuidado, o mesmo conta ainda que faz tudo que o animal precisa para que ninguém queira leva-lo para outro luga. Quem nasce em Pando é de pando diz Alexandre.

Segundo o dono do animal, Toto gosta de brincar com bola e baldes, e uma de suas comidas preferidas é ovo cru, entre a alimentação do felino Toto, estão carne bovina, frango e ovo como já foi mencionado acima, Toto come seis ovos, dois kg de frango e dois de carne bovina, e também toma banho todos os dias.

Na ausência de Alexandre que cuida do felino é a filha do mesmo de quinze anos, e pelo que se pode notar Toto respeita mais Alexandra do que seu pai Alexandre, segundo a filha do dono do felino as atividades diárias que a menina desenvolve com a onça aproxima cada vez mais Alexandra diz que a onça e seu cachorro de estimação.

Veja Vídeo: