Iniciativa visa conscientização para a importância do cumprimento das medidas de prevenção à Covid-19 – Foto: Neto Lucena

A chegada da vacina traz consigo esperança de dias melhores, mas a população não pode pode baixar a guarda, mesmo aquelas pessoas que já tomaram a primeira dose devem seguir com os cuidados.

Com isso, inspirados no chefe de Estado, e apoiando o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon-AC), realizou nesta quinta-feira, 21, uma manhã voltada para a conscientização.

A atividade teve como público-alvo os atendentes da unidade do Procon e da Organização Central de Atendimentos (OCA) de Rio Branco. Durante a ação foram distribuídos álcool em gel e máscaras, além de um momento de orientação para que cada funcionário seja uma espécie de multiplicador.

Máscaras e álcool em gel foram distribuídos aos funcionários Foto: Neto Lucena/Secom“A pandemia nos trouxe uma nova realidade, foram muitas perdas em todo o mundo. É nosso papel enquanto cidadãos acreanos usar de todos os meios adequados para auxiliar no combate à doença”, enfatizou a diretora-presidente do Procon, Alana Albuquerque.

Para o secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene, a iniciativa é louvável. “Precisamos que mais pessoas entrem nessa luta com a gente. Com a colaboração de todos iremos conseguir vencer o coronavírus e a parceria entre as instituições é fundamental. Recomendamos que as medidas de segurança sejam seguidas como o uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social”, orientou.

Quaisquer dúvida, reclamação ou denúncia podem ser feita pelos contatos telefônicos do Procon/AC: (68) 3223-7000 ou 151 de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas, pelo e-mail: procon.acre@ac.gov.br ou acessando o site: www.consumidor.gov.br.

Os consumidores residentes no Vale do Juruá poderão acessar as orientações do Núcleo do Procon/AC em Cruzeiro do Sul pelo contato telefônico: 3322-1330 ou pelo e-mail: procon.cruzeirodosul@ac.gov.br

O amor é a força mais poderosa da existência humana. Sem ele perdemos nossa humanidade. É o sentimento que dar sentido a vida, que nos une, que nos torna feliz, mas que pode também nos trazer tristezas e traumas.

