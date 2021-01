A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, através da Secretaria de Planejamento realizou nesta sexta-feira, 22, no Auditório da Escola Cunha Vasconcelos, uma reunião de Planejamento com os Secretários ,Coordenadores e Departamentos do município.

O objetivo da reunião foi capacitar, planejar as ações e traçar metas para o ano de 2021, onde o prefeito Jailson Amorim, falou da importância dessa reunião de planejamento com os nossos Secretários e Coordenadores e Departamentos e todos que estão a frente da gestão, para planejar os 04 anos, mas principalmente para o ano de 2021.

“Estamos aqui planejando, traçando metas com os Secretários e secretarias para que agente cumpra essas metas para melhorar cada vez mais a vida. O nosso grande objetivo é trabalhar bem, nos organizarmos para que o nosso povo possa viver melhor aqui em Rodrigues Alves”, destacou o Prefeito.

Hudson Chaves, Secretário de Planejamento destacou, quando agente pensa em planejamento, de preferência buscando essa realidade, precisando concertar e potenciar os erros e fazer melhor ainda e aquilo que não está tão bem, aquilo que precisamos transformar, agente precisa se preparar e projetar para o longo do tempo ao longo desse mandato, especificamente que o povo conferiu ao nosso Prefeito Jailson Amorim e que agente tenha condição ao longo desses 04 anos transformar as realidades ruins de preferência, todas elas, mas se não todas, pelo menos àquelas que estão ao alcance da Administração Municipal.

Implantar uma cultura de Planejamento não é fácil, planejamento é algo metódico, é algo complexo, mas com o tempo todo esse, grupo que hoje esta aqui a frente da Administração Municipal de Rodrigues Alves, vai entender da importância disso, vai entender o quanto isso é determinante para o sucesso da Administração.

