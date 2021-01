Questionado, o bloco se recusou a comentar, alegando que os acordos eram confidenciais. Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o presidente Jair Bolsonaro – Sérgio Lima/Poder360

O jornalista Jamil Chade em sua coluna no portal UOl, informa que “o governo brasileiro irá pagar ao Instituto Serum, da Índia, um valor mais de duas vezes superior ao que os países ricos da União Europeia destinaram para garantir as vacinas da AstraZeneca. Enquanto o Banco Mundial aponta que a o PIB médio por pessoa da UE é de US$ 34 mil, no Brasil a taxa é de apenas US$ 8,7 mil”.

“Depois de um desencontro entre os governos do Brasil e da Índia, os dois países anunciaram que um carregamento de 2 milhões de doses da vacina chegará ao país. O Instituto Serum é um dos centros capacitados pela AstraZeneca para produzir sua vacina”, acrescenta Chade.

Segundo o jornalista, “num comunicado do início de janeiro, a Fiocruz confirmou a negociação e indicou que o ‘Instituto oferecerá as vacinas prontas ao mercado pelo valor de US$ 5,25 cada'”.

“Nas últimas semanas, um suposto erro de um ministro belga permitiu que os preços das diferentes doses de vacinas fossem revelados ao público europeu. De acordo com uma mensagem em suas redes sociais, o político belga indicou que a UE teria negociado um preço de US$ 2,16 (1,78 euros) por dose da vacina da AstraZeneca. Questionado, o bloco se recusou a comentar, alegando que os acordos eram confidenciais”, informa o jornalista.

