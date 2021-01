Mãe de Gladson chama Bocalom de “doido” após prefeito autorizar retorno das aulas em Rio Branco

Após anúncio do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), de que as aulas do ensino municipal serão retomadas em fevereiro, a mãe do governador Gladson Cameli, Linda Cameli, resolveu opinar e chamou o prefeito da capital de “doido” por conta da decisão de retomada do ano letivo em plena pandemia