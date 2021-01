A Prefeitura de Porto Walter registra com imenso pesar o falecimento do notável professor, empresário e pastor Alan Almeida, mais uma vítima fatal da COVID-19, depois de intensa luta pela vida em Joinville, Santa Catarina, aos 39 anos.

Alan Almeida com seu saber enciclopédico, com sua vasta cultura e com sua disposição, deixa um legado definitivo e um exemplo para todos nós.

A Prefeitura de Porto Walter se solidariza com a família e toda a comunidade evangélica, que perde um de seus maiores nomes, que será permanentemente lembrado com admiração e respeito.

“Não está longe de nós, quem está perto de Deus”.

Porto Walter – Acre, 22 de janeiro de 2021.

César Andrade – Prefeito de Porto Walter.

Guarsônio Melo – Vice-prefeito.

Prefeitura de Porto Walter.

Trabalho, um compromisso de todos.

