Jair Bolsonaro visitou o time do Flamengo na tarde desta sexta-feira (22), no Centro de Treinamento do Brasiliense, na capital federal. Segundo o Correio Braziliense, ao chegar no local, Bolsonaro foi recebido com vaias por torcedores flamenguistas.

No encontro, nem Bolsonaro nem os jogadores do Flamengo estavam usando máscara. Bolsonaro cumprimentou os principais jogadores do time, entre eles Gabigol, Diego, William Arão, Davi Luis e Diego Alves. O ministro Augusto Heleno Também participou da confraternização.

Bolsonaro com o elenco do Flamengo. pic.twitter.com/bZCJ2S4qFh — Patriotas (@PATRlOTAS) January 22, 2021

Manifestação e xingamentos.

UOL – A comitiva presidencial foi recebida por algumas dezenas de torcedores que se aglomeravam na porta do CT e se manifestaram na passagem dos carros. Bolsonaro, seguranças e assessores ouviram vaias e xingamentos como “Ei, Bolsonaro, vai tomar no c…”. Apesar das ofensas, nenhuma confusão foi registrada.

O Flamengo enfrentou o Palmeiras nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O clube carioca venceu a partida por 2 a 0, gols de Luan (contra) e Pepê. A delegação rubro-negra fica na capital federal até amanhã (23), quando embarca para Curitiba, palco do jogo de domingo contra o Athletico-PR.

Em encontro entre Bolsonaro e jogadores do Flamengo, ninguém usou máscara. https://t.co/xvZnuB1AQs pic.twitter.com/CuRfc1e7bc — Lauro Jardim (@laurojardim) January 22, 2021

As manifestações contra o governo de Jair Bolsonaro já iniciaram e seguem neste sábado com mais manifestações pedindo o impeachment do presidente (Cloroquina), devido o seu descaso com a pandemia e sobretudo com o estado do Amazonas.

O amor é a força mais poderosa da existência humana. Sem ele perdemos nossa humanidade. É o sentimento que dar sentido a vida, que nos une, que nos torna feliz, mas que pode também nos trazer tristezas e traumas.