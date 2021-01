URGENTE: Faltam vagas de UTI em Cruzeiro do Sul há quatro dias, diz técnica

Além de Cruzeiro do Sul, o Hospital de Campanha também recebe pacientes do Amazonas, e dos municípios acreanos de Rodrigues Alves, Tarauacá e Mâncio Lima, que ficam próximos da capital do Juruá. A situação é preocupante, diz uma das técnicas que trabalha no hospital, por telefone, nesta quinta-feira, dia 21.

“Ninguém sabe o que fazer. Recebemos pacientes do Amazonas, e um acabou morrendo, e gerou-se uma vaga. Só que estamos com tudo cheio porque não tem mais vagas, e muita gente ficou ruim e precisou de intubação. Infelizmente essa é uma situação que nos preocupa muito”, comenta a profissional.

Na Capital, o Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), também enfrenta problemas com a lotação do hospital. Até a quarta-feira, dia 20, apenas dois leitos estavam disponíveis aos pacientes que chegam à unidade com necessidade de terapia intensiva.

Fonte:; Notícias da Hora