Na próxima semana, acompanhado do Diretor Financeiro, Rangel Araujo, e do Diretor Administrativo, Queffren Licurgo, a Diretoria do SINSPJAC apresentará aos servidores das Comarcas de Assis Brasil, Epitaciolândia e Brasiléia o projeto arquitetônico de espaço de convivência, cozinha, piscina e demais unidades da sede social do SINSPJAC do Vale do Acre. Presidente Isaac Ronaltti agradeceu o trabalho da comissão gestora do Vale do Acre nesta foto representada pelos servidores Edson e Deusdete.

Ontem iniciaram as obras o poço artesiano. Nos próximos dias entregaremos a obra da nova sede social da comarca de Rio Branco, aguardando apenas a vinda do Excelentíssimo Governador do nosso Estado, que nos presenteará com a sua presença neste momento de avanço para toda categoria.

Isaac Ronaltti

Presidente do SINSPJAC

Rangel Araujo

Diretor Financeiro

Queffren Licurgo

Diretor Administrativo