A foto mostra a vacina desenvolvida na Rússia contra a Covid-19, a primeira a ser registrada em todo o mundo contra a doença — Foto: Handout / Russian Direct Investment Fund / AFP

Brasil 247 – O diretor do Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF), Kirill Dmitriev, afirmou nesta quinta-feira (21) que a União Química, farmacêutica brasileira responsável pela produção da vacina experimental contra Covid-19 Sputnik V no Brasil, já está produzindo o imunizante.

Segundo reportagem do jornal O Globo, a União Química pretendia iniciar o processo na próxima sexta-feira em uma planta de Brasília. O diretor do fundo russo disse esperar que o pedido do uso emergencial à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) caminhe “nas próximas semanas”. No último sábado, a agência recusou um pedido submetido pelos russos e pelo laboratório brasileiro alegando que requisitos mínimos “não foram atingidos”.

O Fundo Russo reagiu no último domingo (17) à recusa de registro do uso emergencial da vacina russa Sputnik V contra a COVID-19 no Brasil. O RFPI afirmou que a informação sobre a recusa do Brasil de registrar o uso emergencial da vacina Sputnik V não é verdadeira. De acordo com o Fundo russo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil (Anvisa) solicitou informações adicionais sobre a vacina Sputnik V.

“Estamos fornecendo todas as informações que Anvisa solicita. Não tem prazo para resposta, porém dada a urgência e prioridade deste assunto, estamos num esforço forte para entregar todas as informações. Esperamos que na quinta-feira, na própria reunião com Anvisa, todas pendências sejam resolvidas”— disse o diretor de negócios internacionais da União Química, Rogério Rosso, na última quarta-feira.

