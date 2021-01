Homem é preso com mais de 120 quilos de maconha escondidos em casa — Foto: Arquivo/PM-AC

Um homem de 26 anos foi preso com mais de 120 quilos de maconha na noite dessa quarta-feira (20), no Ramal do Moreira, bairro Santa Maria, região do Segundo Distrito de Rio Branco. O flagrante foi feito após o 2º Batalhão da Polícia Militar receber uma denúncia.

Conforme o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), a polícia fazia patrulhamento na região quando uma pessoa acenou para os policiais, disse que queria fazer uma denúncia e pediu que não tivesse a identidade revelada.

A pessoa informou que no final do ramal tinha uma casa onde era guardado drogas. Foi então que a equipe da polícia foi até o local e ao chegar, já foi possível sentir o odor forte, que possivelmente seria da droga.

O rapaz de 26 anos saiu da casa, apresentou nervosismo e ao ser questionado, acabou assumindo que estava guardando maconha em uma casa que ficava nos fundos de seu terreno. O homem chegou a dizer que estava sendo ameaçado e foi obrigado a guardar a droga em casa.

A polícia fez buscas na casa e localizou 207 barras, que totalizaram 128,405 quilos de produto que aparentava maconha. Em seguida, os policiais deram voz de prisão ao dono da casa e ele e a droga foram levados para a Delegacia de Flagrantes (Defla).

