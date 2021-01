O governador Gladson Cameli deverá decretar toque de recolher em todo o Acre por causa da pandemia do coronavirius. A informação foi dada, com exclusividade, ao Amazônia Agora, pelo próprio governador, ao revelar que deve anunciar a decisão na próxima sexta-feira 22/01 e que, no momento, está se reunindo com seus assessores das áreas de saúde e segurança pública para detalhar como tais medidas serão tomadas.

“Eu venho avisando da necessidade de isolamento social, das ações de higienização e de outras medidas necessárias para contermos o avanço da doença”, disse o governador. “Mas, pelo que estou vendo, muitas pessoas não estão percebendo a gravidade e a necessidade de continuarmos combatendo a doença para minizarmos o máximo possível os seus danos”, acrescentou.

Gladson Cameli disse que mais imunizantes devem chegar ao Estado nos próximos dias e que o fato de o Acre já vir vacinando os primeiros membros de sua sociedade, não significa que a pandemia acabou “O que estou vendo é as pessoas se comportando como se a pandemia já tivesse chegado ao fim, o que não é verdade. Começamos vacinar mas ainda há um longo caminho pela frente para estarmos livre da doença”, disse. “Vou tomar as decisões necessárias para que não aconteça aqui no Acre o que aconteceu e está acontecendo no nosso vizinho Estado do Amazonas. Eu não vou me omitir e nem deixar de cumprir com minhas obrigações”, afirmou.

Por: Tião Maias: Site Amazônia Agora