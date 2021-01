Incêndio em fabricante de vacinas na Índia deixa 5 mortos. Segundo a mídia local, o incêndio não vai afetar a produção de vacinas, já que aconteceu em andares diferentes da fábrica – EFE/EPA/STR

Do R7 – O incêndio no Instituto Serum, fabricante da vacina contra covid-19 desenvolvida pela Oxford e pela AstraZeneca, na Índia, deixou pelo menos 5 mortos, segundo informações do jornal local Times of India.

Segundo a publicação, ainda não se sabe o que causou o fogo que atingiu o prédio. As chamas atingiram dois andares, mas não os locais onde a vacina é fabricada.

As vítimas ainda não tiveram suas identidades confirmadas, mas acredita-se que são pessoas estavam trabalhando em uma obra no local e não funcionários do Instituto Serum.

We have just received some distressing updates; upon further investigation we have learnt that there has unfortunately been some loss of life at the incident. We are deeply saddened and offer our deepest condolences to the family members of the departed.

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) January 21, 2021