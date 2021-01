Brasil 247 – Embaixada chinesa no Brasil anunciou apoio para que o Brasil importe insumos necessários à produção de vacinas contra Covid-19. A China, diz o comunicado, “tem sempre apoiado e continuará apoiando o fortalecimento da cooperação na área de vacinas entre as empresas e instituições dos dois países.”

Leia a nota assinada pelo embaixador Yang Wanming:

Diante do vírus, a humanidade é uma comunidade de futuro compartilhado. As vacinas são a principal arma de combate à pandemia. A solidariedade e a ajuda mútua são o único caminho a seguir. Para a China, o único objetivo de pesquisar e desenvolver vacinas e promover a cooperação internacional é salvar mais vidas.

A parte chinesa tem sempre apoiado e continuará apoiando o fortalecimento da cooperação na área de vacinas entre as empresas e instituições dos dois países. Em relação à exportação ao Brasil de insumos de vacinas, a Embaixada da China no Brasil tem mantido contatos com a parte brasileira e fará máximos esforços para conseguir avanços sob a premissa de garantir a saúde e segurança”.

