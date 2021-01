A deputada Federal Perpétua Almeida (PCdoB), se posicionou a cerca da polêmica volt as aulas presenciais anunciada pelo governo de estado e do prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PP). A parlamentar faz questionamentos em relação aos riscos em que os gestores estarão colocando os servidores da educação, já que eles não estarão sequer vacinados na data em que terão que retomar as atividades presenciais.

“Pergunto: como vamos retomar as aulas, colocando professores sem vacina, para lidar com mais de 30 alunos dentro de uma mesma sala de aula? É preciso proteger nossos educadores e trabalhadores da Educação”, questiona Perpétua.

Perpétua diz que encampou uma luta em Brasília, para tentar colocar os trabalhadores em educação na lista de prioridades da campanha nacional de imunização contra a Covid-19.

“Estou em Brasília articulando e lutando para que os professores sejam os próximos na fila da vacina. Só assim teremos a retomada das aulas com mais segurança. Contem comigo nesta luta”, finalizou Perpétua Alameida.

