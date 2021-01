Veículo foi abandonado na BR-317, próximo de Xapuri, no interior do Acre, com diversas caixas de cigarro — Foto: Ascom / PRF-Acre

Um carro foi abandonado na BR-317, estrada de Xapuri, interior do Acre, com 16 mil maços de cigarros contrabandeados. A apreensão da carga foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC).

A PRF-AC disse que interceptou o carro próximo de Xapuri e tentou abordar o motorista. Ao perceber que a polícia estava na estrada, o motorista abandonou o veículo e fugiu a pé por uma mata.

A polícia informou também que todo o interior do veículo estava cheio de caixas de cigarro e tinha espaço apenas para o motorista dirigir.

O veículo e a carga foram levados para a Receita Federal de Epitaciolândia, também no interior.

Do G1 Acre